실제 작성자:

팔랑카

세마포어 신호 지표는 5가지 기술 지표의 데이터를 기반으로 값을 형성하는 지표입니다: LWMA, SMA, RSI, 스토캐스틱, MACD.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.01.11. 에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.