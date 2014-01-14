Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FlatTrend2 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1175
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Kirk Sloan
El indicador de señal más simple para especificar la fuerza y el sentido de la tendencia. Para tendencias fuertes sec utilizan los colores cal y rojo, para las débiles verde y marrón.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 14.12.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/757
Este indicador es una alternativa a las medias móviles con menos retardo y la posibilidad de gestionar el ratio de sensibilidad.wlxBWACsig
El indicador muestra señales de entrada basadas en el Accelerator Oscillator.
Indicador de señal de semáforo típico que muestra los puntos de entrada de mercado usando las flechas de color.Change Of Volatility
El indicador especifica la volatilidad de los mercados como una desviación estándar.