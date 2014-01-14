CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FlatTrend2 - indicador para MetaTrader 5

Kirk Sloan | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1175
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
flattrend2.mq5 (6.82 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Kirk Sloan

El indicador de señal más simple para especificar la fuerza y el sentido de la tendencia. Para tendencias fuertes sec utilizan los colores cal y rojo, para las débiles verde y marrón.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 14.12.2007.

Indicador FlatTrend2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/757

Bezier Bezier

Este indicador es una alternativa a las medias móviles con menos retardo y la posibilidad de gestionar el ratio de sensibilidad.

wlxBWACsig wlxBWACsig

El indicador muestra señales de entrada basadas en el Accelerator Oscillator.

MBKAsctrend3 MBKAsctrend3

Indicador de señal de semáforo típico que muestra los puntos de entrada de mercado usando las flechas de color.

Change Of Volatility Change Of Volatility

El indicador especifica la volatilidad de los mercados como una desviación estándar.