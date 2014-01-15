实际作者:

Kirk Sloan

最简单的信号指标，用于指定趋势力量和方向。灰绿和红色用于强烈趋势, 绿色和棕色用于弱趋势。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 14.12.2007。