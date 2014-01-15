请观看如何免费下载自动交易
FlatTrend2 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1753
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
Kirk Sloan
最简单的信号指标，用于指定趋势力量和方向。灰绿和红色用于强烈趋势, 绿色和棕色用于弱趋势。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 14.12.2007。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/757
TrendManager
可视趋势指标，显示当前价格走势方向和力度。Sidus
本指标基于第一版的 Sidus 交易方法。它显示入场点。
JCFBaux
本振荡器组成动量系列。ColorStdDev
最直观方便的趋势力量指标，基于标准方差。