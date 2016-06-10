無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FlatTrend2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
906
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
Kirk Sloan
トレンドの動力と方向を指定するための最も簡単なシグナル指標。石灰及び赤は強いトレンド、緑と茶色は弱いトレンドのために使用されます。
このインディケータは元々MQL4で実装され2007年12月14日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/757
