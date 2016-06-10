実際の著者：

Kirk Sloan

トレンドの動力と方向を指定するための最も簡単なシグナル指標。石灰及び赤は強いトレンド、緑と茶色は弱いトレンドのために使用されます。

このインディケータは元々MQL4で実装され2007年12月14日にmql4.comでのコードベースで公開されました。