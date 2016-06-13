CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FlatTrend2 - Indikator für den MetaTrader 5

Kirk Sloan | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
981
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Kirk Sloan

Einfachster Signalindikator zur Feststellung det Trendstärke und -richtung. Hellgrüne und rote Farben stehen für starke Trends, grüne und braune Farben werden für schwache verwendet.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.12.2017 veröffentlicht.

FiboPiv_v1 Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/757

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

Trend Indikator des bekannten BrainTrend1 Handelssystems mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe.

JBrainTrend1 JBrainTrend1

Trend Indikator des bekannten BrainTrend1 Handelssystems mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe.

JBrainTrend1Stop JBrainTrend1Stop

Indikator der Stoplosslinien gemäß dem BrainTrend1 Handelssystem mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe abbildet.

JCFBaux JCFBaux

Ein aus Momentumreihen bestehender Oszillator.