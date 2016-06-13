Wirklicher Autor:

Kirk Sloan

Einfachster Signalindikator zur Feststellung det Trendstärke und -richtung. Hellgrüne und rote Farben stehen für starke Trends, grüne und braune Farben werden für schwache verwendet.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.12.2017 veröffentlicht.