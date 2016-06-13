und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FlatTrend2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 981
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Kirk Sloan
Einfachster Signalindikator zur Feststellung det Trendstärke und -richtung. Hellgrüne und rote Farben stehen für starke Trends, grüne und braune Farben werden für schwache verwendet.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.12.2017 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/757
Trend Indikator des bekannten BrainTrend1 Handelssystems mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe.JBrainTrend1
Trend Indikator des bekannten BrainTrend1 Handelssystems mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe.
Indikator der Stoplosslinien gemäß dem BrainTrend1 Handelssystem mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe abbildet.JCFBaux
Ein aus Momentumreihen bestehender Oszillator.