RBVI 외환 지표는 거래소에서 활발한 거래가 없기 때문에 변동성을 급격히 줄이기 위해 야간 시장의 속성을 기반으로합니다. 이 지표는 시장의 가격 흐름과 변동성(변동성)을 고려하여 평평한 시장에서 방향을 잘 잡을 수 있도록 합니다. RBVI는 밤에 일하는 전문가에게 사용하는 것이 좋습니다.
RBVI 지표 신호: 차트의 지표 값이 40% 미만이면 시장은 평평하고, 60% 이상이면 활발한 움직임이 감지된 것입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.06.15 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/719
