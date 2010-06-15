Смотри, как бесплатно скачать роботов
RBVI - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) учитывает поток цен и волатильность (изменчивость) рынка.
Рекомендую для «ночных» советников в качестве замены расписания работы. Любители «Русских горок» также не пропустят свой час :0)
Рекомендую таймфрейм 15 минут. Если индикатор показывает меньше 40%, рынок — ночной, более 60% - активное движение.
