CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RBVI - индикатор для MetaTrader 4

Vladislav Eremeev
Просмотров:
5207
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) учитывает поток цен и волатильность (изменчивость) рынка.

Рекомендую для «ночных» советников в качестве замены расписания работы. Любители «Русских горок» также не пропустят свой час :0)

Рекомендую таймфрейм 15 минут. Если индикатор показывает меньше 40%, рынок — ночной, более 60% - активное движение.

ytg_cycle_line ytg_cycle_line

Индикатор линий циклов времени.

OpLi V40 + lite OpLi V40 + lite

Индикатор опционных уровней онлайн, Лайт версия

TRVI – True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка TRVI – True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка

По сравнению со «стандарным» RVI изменены коэффициенты расчёта и введён учёт потока цен. Как результат реже запаздывает.

TMFI – True MFI. Альтернатива стандартному MFI TMFI – True MFI. Альтернатива стандартному MFI

Росту или падению цен зачастую предшествует повышение активности торгов. Этот индикатор пытается использовать это обстоятельство :0)