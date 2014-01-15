请观看如何免费下载自动交易
本 RBVI 外汇指标的基础，是由于夜市中交易活跃度降低，从而导致市场波动急剧减少的属性。本指标考虑市场的价格流动和波动 (可变性), 可成功地表示横盘市场。推荐在夜间使用的 EA 中使用它。
RBVI 指标信号: 如果图表上指标值小于 40%, 则市场为横盘; 如果值大于 60%, 则市场走势活跃。
以 MQL4 开发的原始指标发表在 mql4.com 代码基地 15.06.2010。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/719
