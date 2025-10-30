거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
IncDeMarkerOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CDeMarkerOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 디마커 인디케이터 값을 계산하기 위한 클래스입니다.
응용 프로그램:
인디케이터의 OnInit () 함수에서 매개 변수가 있는 Init () 메서드가 호출됩니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;
- double aP[] - 양수 성분을 위한 중간 버퍼;
- double aM[] - 음수 성분을 위한 중간 버퍼;
- double aPS[] - 평활화된 양수 성분을 위한 중간 버퍼;
- double aMS[] - 평활화된 음수 성분의 중간 버퍼입니다;
- double aDeMarker[] - 계산된 인디케이터 값이 있는 버퍼.
- int BarsRequired() - 인디케이터를 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
Test_DeMarkerOnArray.mq5 파일은 CDeMarkerOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncDeMarkerOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
기술 지표 DeM(DeM)은 현재 막대와 이전 막대의 최대값 비교를 기반으로 구축됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/653
