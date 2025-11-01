이 인디케이터는 RSI의 추세 신호를 컬러 사다리꼴 형태로 제공하며(색상은 추세 방향에 해당), 빌 윌리엄스의 스토캐스틱 오실레이터 및 액셀러레이터 인디케이터의 적분 진입 신호를 컬러 바 형태로 제공합니다.

인디케이터 입력 매개변수에는 RSI 입력 매개변수와 스토캐스틱 오실레이터 입력 매개변수가 포함됩니다: