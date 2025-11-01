거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
RSI_AC_스토캐스틱_신호 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 3
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 인디케이터는 RSI의 추세 신호를 컬러 사다리꼴 형태로 제공하며(색상은 추세 방향에 해당), 빌 윌리엄스의 스토캐스틱 오실레이터 및 액셀러레이터 인디케이터의 적분 진입 신호를 컬러 바 형태로 제공합니다.
인디케이터 입력 매개변수에는 RSI 입력 매개변수와 스토캐스틱 오실레이터 입력 매개변수가 포함됩니다:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input int RSI_Period=9; // RSI 기간 input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI 가격 계산 방법 input int STO_Period=5; // 확률적 기간 input int STOD_Period=5; // 스토캐스틱 신호선의 주기 input int STO_Slowing=3; // 확률적 감속 기간 input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // 확률적 평균화 방법 input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // 확률적 가격 계산 방법
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/721
XML 파서
XML 문서 구문 분석용 라이브러리. 타사 라이브러리를 사용하지 않고 MQL5에서 구현합니다.가격/거래량 표시기
머신 러닝을 위한 더 간단한 칩 중 하나
ZigZag_INT
계산 속도 측면에서 지그재그 표시기의 최적화된 버전입니다.Candle Move
캔들무브 - 핍 및 백분율 이동 표시 차트에 직접 가격 변동을 표시하여 각 캔들의 강도를 빠르게 측정할 수 있는 시각적 도구입니다.