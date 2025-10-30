당사 팬 페이지에 가입하십시오
SVS_Trend - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
실제 저자: SVS
가장 유감스럽게도 저자 자신은 자신의 훌륭한 창작물에 대한 의견을 남기지 않았기 때문에 그것이 생성하는 신호의 완전하고 철저한 의미는 불분명합니다.
이 표시기에서는 신호선의 평균을 변경할 수 있으며 10 가지 가능한 변형을 선택할 수 있습니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화 문서에 게시되어 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.04.27에 코드 베이스에 게시되었습니다.
