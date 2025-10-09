CERDOnArray 클래스는 적응 이동 평균 (AMA)에 사용되는 효율 비율(ER)을 계산하도록 설계되었지만 가격 움직임의 방향을 고려합니다. 가격이 상승하면 지표는 양수 값을 가지며, 가격이 하락하면 음수 값을 갖습니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 효율성 계수 계산 기간.

지표의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수입니다;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수입니다; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼; double aERD[] - 계산된 값이 있는 버퍼.

추가 메서드

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

- 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_ERDOnArray.mq5 파일은 CERDOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncERDOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

기술 지표인 적응 이동 평균(AMA)은 가격 계열에서 노이즈에 대한 민감도가 낮은 이동 평균을 만드는 데 사용되며 추세 감지를 위한 지연을 최소화하는 것이 특징입니다. 이 지표는 페리 카우프만이 그의 저서 "더 똑똑한 트레이딩"에서 개발하여 설명했습니다.



