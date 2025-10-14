실제 작성자:

faa1947

캔들 길이 변동성 지표입니다:

히스토그램은 핍 단위의 캔들 길이입니다;

선: 표준 편차가 있는 캔들 길이의 평균입니다;

설정 - 볼린저 채널과 유사합니다.

사용법:



시장의 갭을 추적할 때 편리합니다. 노란색 선(히스토그램의 노란색 막대) 위의 모든 것은 갭으로 간주되며 상한선을 넘어선 출구로 간주됩니다.

테이크프로핏(포지션에 있는 경우); 스톱로스(포지션에 반대하는 경우); 이 시점에서 진입 금지;



하한선(히스토그램의 회색 막대)을 넘어 출구 - 평평함

하한선을 아래에서 위로 교차(히스토그램의 빨간색 막대) - 추세의 시작.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.08. 19에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.