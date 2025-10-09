CEROnArray 클래스는 적응 이동 평균 (AMA)에 사용되는 효율 비율(ER)을 계산하는 데 사용됩니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 효율 계수 계산 기간.

지표의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수입니다;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수입니다; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼; double aER[] - 계산된 값이 담긴 버퍼.

추가 메서드

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

- 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_EROnArray.mq5 파일은 CEROnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncEROnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).



