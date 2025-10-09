거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
IncEROnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
CEROnArray 클래스는 적응 이동 평균 (AMA)에 사용되는 효율 비율(ER)을 계산하는 데 사용됩니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 효율 계수 계산 기간.
지표의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수입니다;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼;
- double aER[] - 계산된 값이 담긴 버퍼.
추가 메서드
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_EROnArray.mq5 파일은 CEROnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncEROnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/631
보조 위치 닫기 도구
보조 테이크프로핏 및 스톱로스 도구로, 타이트한 스톱로스 및 동적 스톱로스를 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 업데이트됨Custom Bid Ask lines
입찰 및 요청 가격을 시각화할 수 있도록 레이블이 지정되고 명확하게 표시되는 맞춤형 입찰 및 요청 라인
IncERDOnArray
CERDOnArray 클래스는 적응 이동 평균(AMA)에 사용되는 효율 비율(ER)을 계산하도록 설계되었지만 가격 이동 방향을 고려합니다. 가격이 상승하면 지표는 양수 값을 가지며, 가격이 하락하면 음수 값을 갖습니다.스프레드 캔들 크리에이터
온라인 인디케이터는 변동 스프레드의 현재 값으로 캔들 차트를 작성합니다.