거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
확률론적 확장 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 8
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
이반 코르닐로프
좋은 오래된 스토캐스틱 오실레이터. 일반적인 스토캐스틱 지표와의 차이점은 이 지표가 과매수 및 과매도 구간을 더 명확하게 보여준다는 것입니다. 급격한 고점은 추세 반전(또는 일시적 정지)에 대한 매우 좋은 신호입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/696
Rabbit
"토끼" 인디케이터의 수정된 버전(모든 통화쌍에 대해 실제 지지/저항 수준을 표시합니다).Bollinger Bands with pre outer band smoothing
제어 가능한 외부 밴드 스무딩(사전 스무딩)이 있는 볼린저 밴드
IncPriceChannelOnArray
CPriceChannelOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 가격 채널 값을 계산하기 위한 클래스입니다.ATR classic therefore without iATR by William210
이 코드는 iatr() 또는 이 코드가 더 최신 버전이기 때문에 iatr()을 추적하지 않습니다. 이 코드는 더 거친 평활화가 아닌 일종의 SMA인 원래 평활화를 사용합니다. 두 평활화의 분석은 다른 곳에서 기회를 제안할 수 있습니다.