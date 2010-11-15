Смотри, как бесплатно скачать роботов
WiOver - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор показывает средний процент перекрытия последних свечей. Полезен тем, кто вручную входит в рынок лимитными ордерами на откатах - позволит прикинуть, куда ставить ордер. Синяя линяя - рекомендуемый BUYLIMIT, красная - SELLLIMIT.
MT plugin, позволяющий сворачивать терминал в трей
Этот плагин, оформленный как индикатор, позволяет сворачивать терминал в трей и при желании скрывать иконку из таскбара и из самого трей бара.ТС "Две Реки"
ТС "Две Реки". Пробой уровня(High/Low) диапазона средних. На ТФ H4. USD/EUR, AUD/USD/, NZD/USD.