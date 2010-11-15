CodeBaseРазделы
Индикаторы

WiOver - индикатор для MetaTrader 4

Murad Ismayilov
Просмотров:
7055
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает средний процент перекрытия последних свечей. Полезен тем, кто вручную входит в рынок лимитными ордерами на откатах - позволит прикинуть, куда ставить ордер. Синяя линяя - рекомендуемый BUYLIMIT, красная - SELLLIMIT.



