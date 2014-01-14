Autor real:

Murad Ismayilov

O indicador mostra o valor percentual médio dos últimos candles sobrepostos. É útil para aqueles que entram no mercado manualmente usando ordens de limite durante a consolidação de preços, uma vez que permite selecionar a direção da ordem. Linha azul - recomendado entrar com BUY-LIMIT, linha vermelha - SELL-LIMIT.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.11.2010.