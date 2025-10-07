당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
IncRSIOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 8
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
CRSIOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 상대 강도 지수 (RSI) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;
- double aP[] - 양수 성분을 위한 중간 버퍼;
- double aM[] - 음수 성분을 위한 중간 버퍼;
- double aPS[] - 평활화된 양수 성분을 위한 중간 버퍼;
- double aMS[] - 평활화된 음수 성분을 위한 중간 버퍼;
- double aRSI[] - 계산된 RSI 값의 버퍼.
- int BarsRequired() - 인디케이터를 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
파일 Test_RSIOnArray.mq5는 CRSIOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncRSIOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
보조지표 상대강도지수 (RSI)는 가격을 추종하는 오실레이터로 0에서 100 사이의 범위입니다. 상대강도지수 지표를 분석하는 일반적인 방법 중 하나는 가격이 새로운 고점을 만들고 RSI가 이전 고점을 돌파하지 못하는 다이버전스를 찾는 것입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/652
이 스크립트는 차트에서 사용 가능한 모든 OHLCV 데이터를 CSV 파일에 저장합니다.HiLo
고점 및 저점 라인 표시기
CMFIOnArray 클래스는 지표 버퍼로 자금 흐름 지수(MFI) 지표의 값을 계산하도록 설계되었습니다. 다음은 클래스 사용 예시입니다.GetFontName
표시기의 입력 매개변수에서 글꼴 선택을 보다 편리하게 표시할 수 있는 기능 모듈입니다.