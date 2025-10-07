코드베이스섹션
라이브러리

IncRSIOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리

Dmitry Fedoseev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
8
평가:
(22)
게시됨:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) 조회
incrsionarray.mqh (3.08 KB) 조회
\MQL5\Indicators\
test_rsionarray.mq5 (2.71 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

CRSIOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 상대 강도 지수 (RSI) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

  • int aPeriod - 인디케이터의 주기.
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
  • double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;
  • double aP[] - 양수 성분을 위한 중간 버퍼;
  • double aM[] - 음수 성분을 위한 중간 버퍼;
  • double aPS[] - 평활화된 양수 성분을 위한 중간 버퍼;
  • double aMS[] - 평활화된 음수 성분을 위한 중간 버퍼;
  • double aRSI[] - 계산된 RSI 값의 버퍼.
추가 메서드
  • int BarsRequired() - 인디케이터를 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
  • string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

파일 Test_RSIOnArray.mq5는 CRSIOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncRSIOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

보조지표 상대강도지수 (RSI)는 가격을 추종하는 오실레이터로 0에서 100 사이의 범위입니다. 상대강도지수 지표를 분석하는 일반적인 방법 중 하나는 가격이 새로운 고점을 만들고 RSI가 이전 고점을 돌파하지 못하는 다이버전스를 찾는 것입니다.

CRSIOnArray 클래스 사용 예시

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/652

