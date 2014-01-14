请观看如何免费下载自动交易
WiOver - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1551
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
Murad Ismayilov
本指标显示最后蜡烛条重叠的百分比均值。在价格横盘时，它对那些手动挂单的人十分有用，因为它允许选择定单方向。蓝线 - 建议 BUY-LIMIT, 红线 - SELL-LIMIT。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 15.11.2010。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/698
