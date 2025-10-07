코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
라이브러리

IncMFIOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리

Dmitry Fedoseev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
9
평가:
(20)
게시됨:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) 조회
incmfionarray.mqh (3.43 KB) 조회
\MQL5\Indicators\
test_mfionarray.mq5 (3.06 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

CMFIOnArray 클래스는 지표 버퍼로 자금 흐름 지수 (MFI) 지표의 값을 계산하기 위한 클래스입니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

  • int aPeriod - 인디케이터의 주기.
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.

지표의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
  • double aDataPrice[] - 인디케이터 계산을 위한 가격 데이터 버퍼;
  • double aDataVolume[] - 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 포함된 버퍼;
  • double aP[] - 양수 구성 요소에 대한 중간 버퍼;
  • double aM[] - 음수 성분을 위한 중간 버퍼;
  • double aPS[] - 평활화된 양수 성분을 위한 중간 버퍼;
  • double aMS[] - 평활화된 음수 성분을 위한 중간 버퍼;
  • double aMFI[] - 계산된 MFI 값이 있는 버퍼.
추가 메서드
  • int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
  • string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_MFIOnArray.mq5 파일은 CMFIOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncMFIOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

기술 지표 자금 흐름 지수(MFI)는 자금이 증권에 투자되거나 인출되는 강도를 보여줍니다. 이 지표의 구성 및 해석은 상대강도지수와 유사하지만 MFI는 거래량을 고려한다는 차이점이 있습니다.

CMFIOnArray 클래스 사용 예시

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/662

IncRSIOnArray IncRSIOnArray

CRSIOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 상대 강도 지수(RSI) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

Save OHLCV Data from Chart to CSV File Save OHLCV Data from Chart to CSV File

이 스크립트는 차트에서 사용 가능한 모든 OHLCV 데이터를 CSV 파일에 저장합니다.

GetFontName GetFontName

표시기의 입력 매개변수에서 글꼴 선택을 보다 편리하게 표시할 수 있는 기능 모듈입니다.

렌코_서브윈도우_ATR트렌드 렌코_서브윈도우_ATR트렌드

알려진 여러 지표의 조합