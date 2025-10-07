CMFIOnArray 클래스는 지표 버퍼로 자금 흐름 지수 (MFI) 지표의 값을 계산하기 위한 클래스입니다.



애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 주기.

- 인디케이터의 주기. ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.

지표의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataPrice[] - 인디케이터 계산을 위한 가격 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 가격 데이터 버퍼; double aDataVolume[] - 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 포함된 버퍼; double aP[] - 양수 구성 요소에 대한 중간 버퍼;

- 양수 구성 요소에 대한 중간 버퍼; double aM[] - 음수 성분을 위한 중간 버퍼;

- 음수 성분을 위한 중간 버퍼; double aPS[] - 평활화된 양수 성분을 위한 중간 버퍼;

- 평활화된 양수 성분을 위한 중간 버퍼; double aMS[] - 평활화된 음수 성분을 위한 중간 버퍼;

- 평활화된 음수 성분을 위한 중간 버퍼; double aMFI[] - 계산된 MFI 값이 있는 버퍼.

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

- 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

추가 메서드

Test_MFIOnArray.mq5 파일은 CMFIOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncMFIOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

기술 지표 자금 흐름 지수(MFI)는 자금이 증권에 투자되거나 인출되는 강도를 보여줍니다. 이 지표의 구성 및 해석은 상대강도지수와 유사하지만 MFI는 거래량을 고려한다는 차이점이 있습니다.