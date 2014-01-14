Autor original:

Murad Ismayilov

El indicador muestra el valor de porcentaje medio de superposición de las últimas velas. Es útil para aquellos que entran en el mercado de forma manual mediante órdenes de límite durante la consolidación de los precios, ya que permite seleccionar la dirección de la orden. Línea azul - BUY-LIMIT recomendado, línea roja - SELL-LIMIT.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 15.11.2010.