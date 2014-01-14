CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

WiOver - indicador para MetaTrader 5

Murad Ismayilov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1311
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
wiover.mq5 (5.99 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor original:

Murad Ismayilov

El indicador muestra el valor de porcentaje medio de superposición de las últimas velas. Es útil para aquellos que entran en el mercado de forma manual mediante órdenes de límite durante la consolidación de los precios, ya que permite seleccionar la dirección de la orden. Línea azul - BUY-LIMIT recomendado, línea roja - SELL-LIMIT.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 15.11.2010.

WiOver

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/698

IncRSIOnArray IncRSIOnArray

La clase CRSIOnArray está diseñada para calcular los valores de RSI (Relative Strength Index, RSI) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.

IncMFIOnArray IncMFIOnArray

La clase CMFIOnArray está diseñada para calcular los valores de MFI (Money Flow Index) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.

Laguerre_HTF_Signal Laguerre_HTF_Signal

Laguerre_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador Laguerre para llevar a cabo una transacción, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción.

Guardar el historial en HST Guardar el historial en HST

Este script exporta los datos del historial al formato HST para su uso en el terminal cliente MetaTrader 4. Este archivo puede ser importado en MetaTrader 4 como datos históricos o puede ser abierto como un gráfico sin conexión.