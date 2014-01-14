Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
WiOver - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1311
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
Murad Ismayilov
El indicador muestra el valor de porcentaje medio de superposición de las últimas velas. Es útil para aquellos que entran en el mercado de forma manual mediante órdenes de límite durante la consolidación de los precios, ya que permite seleccionar la dirección de la orden. Línea azul - BUY-LIMIT recomendado, línea roja - SELL-LIMIT.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 15.11.2010.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/698
La clase CRSIOnArray está diseñada para calcular los valores de RSI (Relative Strength Index, RSI) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.IncMFIOnArray
La clase CMFIOnArray está diseñada para calcular los valores de MFI (Money Flow Index) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.
Laguerre_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador Laguerre para llevar a cabo una transacción, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción.Guardar el historial en HST
Este script exporta los datos del historial al formato HST para su uso en el terminal cliente MetaTrader 4. Este archivo puede ser importado en MetaTrader 4 como datos históricos o puede ser abierto como un gráfico sin conexión.