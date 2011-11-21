Реальный автор:

Murad Ismayilov

Индикатор показывает средний процент перекрытия последних свечей. Полезен тем, кто вручную входит в рынок лимитными ордерами на откатах - позволит прикинуть, куда ставить ордер. Синяя линяя - рекомендуемый BUY-LIMIT, красная - SELL-LIMIT.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.11.2010.