WiOver - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 889
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Murad Ismayilov
Der Indikator zeigt den durchschnittlichen, prozentualen Wert des Überlappen der letzten Kerzen. Er hilft all jenen, die manuell den Markt mit Limit-Order während Preiskonsolidierungen handeln, da er die Handelsrichtung andeutet. Blaue Linie - empfohlener BUY-LIMIT Preis, rote - SELL-LIMIT-Preis.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.11.2010.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/698
