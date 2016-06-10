CodeBaseKategorien
WiOver - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
889
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
wiover.mq5 (5.99 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Wirklicher Autor:

Murad Ismayilov

Der Indikator zeigt den durchschnittlichen, prozentualen Wert des Überlappen der letzten Kerzen. Er hilft all jenen, die manuell den Markt mit Limit-Order während Preiskonsolidierungen handeln, da er die Handelsrichtung andeutet. Blaue Linie - empfohlener BUY-LIMIT Preis, rote - SELL-LIMIT-Preis.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.11.2010.

WiOver

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/698

