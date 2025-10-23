거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Rabbit - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
마르틴 게일
"JonKatana" 작성자의 지표 "토끼" 를 수정한 변형으로, 변형 작성자에 따르면 전체 차트에서 선이 흐려지지 않고 더 좋아 보입니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 14.03. 2011에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
입력 매개변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // 오프셋 일수 0-현재, 1-이전, -1-미래 input int Levels = 7; // 레벨 수 input bool Comm = true; // 그래프에 댓글 표시 input bool Sublevel = true; // 메인 레벨 중간에 하위 레벨 표시하기 //---- input color FontColor=Black; // 가격표 색상 //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // 메인 라인의 색상 input STYLE LineStyle = SOLID_; // 메인 라인 스타일 input Width LineWidth = Width_1; // 메인 라인의 두께 //---- input color MLineColor = Lime; // 하위 레벨 라인의 색상 input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // 하위 레벨 라인 스타일 input Width MLineWidth = Width_1; // 하위 레벨 선 두께 //---- input color VlineColor = Black; // 세로줄 색상 input STYLE VLineStyle = SOLID_; // 세로줄 스타일 input Width VLineWidth = Width_1; // 세로선 두께 //---- input color HL_lineColor = Lime; // 전일 범위의 라인 색상 input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // 전일 범위의 라인 스타일 input Width HL_lineWidth = Width_5; // 전일 범위의 두께 //---- input bool Background=true; // 배경으로 수직선 그리기
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/697
Bollinger Bands with pre outer band smoothing
제어 가능한 외부 밴드 스무딩(사전 스무딩)이 있는 볼린저 밴드ExpPinBar - 핀 바 가격 행동 패턴에 대한 전문가 어드바이저
iPinBar 핀 바 파인더 + 여러 가지 후행 지표를 기반으로 한 전문가 어드바이저
확률론적 확장
좋은 오래된 스토캐스틱 오실레이터입니다. 일반적인 것과 다른 점은 과매수 및 과매도 구간을 더 명확하게 표시한다는 것입니다.IncPriceChannelOnArray
CPriceChannelOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 가격 채널 값을 계산하기 위한 클래스입니다.