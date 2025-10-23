코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Rabbit - MetaTrader 5용 지표

Martingeil | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
7
평가:
(18)
게시됨:
rabbit.mq5 (18.9 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 저자:

마르틴 게일

"JonKatana" 작성자의 지표 "토끼" 를 수정한 변형으로, 변형 작성자에 따르면 전체 차트에서 선이 흐려지지 않고 더 좋아 보입니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 14.03. 2011에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

입력 매개변수:

//+----------------------------------------------+
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;    // 오프셋 일수 0-현재, 1-이전, -1-미래
input int   Levels       = 7;    // 레벨 수
input bool  Comm         = true;  // 그래프에 댓글 표시
input bool  Sublevel     = true;  // 메인 레벨 중간에 하위 레벨 표시하기
//----
input color FontColor=Black;            // 가격표 색상
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // 메인 라인의 색상
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // 메인 라인 스타일
input Width LineWidth    = Width_1;     // 메인 라인의 두께
//----
input color MLineColor   = Lime;         // 하위 레벨 라인의 색상
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // 하위 레벨 라인 스타일
input Width MLineWidth   = Width_1;     // 하위 레벨 선 두께
//----
input color VlineColor   = Black;        // 세로줄 색상
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // 세로줄 스타일
input Width VLineWidth   = Width_1;     // 세로선 두께
//----
input color HL_lineColor = Lime;         // 전일 범위의 라인 색상
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // 전일 범위의 라인 스타일
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // 전일 범위의 두께
//----
input bool  Background=true;            // 배경으로 수직선 그리기

그림 1 토끼 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/697

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

제어 가능한 외부 밴드 스무딩(사전 스무딩)이 있는 볼린저 밴드

ExpPinBar - 핀 바 가격 행동 패턴에 대한 전문가 어드바이저 ExpPinBar - 핀 바 가격 행동 패턴에 대한 전문가 어드바이저

iPinBar 핀 바 파인더 + 여러 가지 후행 지표를 기반으로 한 전문가 어드바이저

확률론적 확장 확률론적 확장

좋은 오래된 스토캐스틱 오실레이터입니다. 일반적인 것과 다른 점은 과매수 및 과매도 구간을 더 명확하게 표시한다는 것입니다.

IncPriceChannelOnArray IncPriceChannelOnArray

CPriceChannelOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 가격 채널 값을 계산하기 위한 클래스입니다.