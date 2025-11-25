당사 팬 페이지에 가입하십시오
CBandsOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 볼린저 밴드®(BB)를 계산하도록 설계되었습니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 표준 편차 계산을 위한 평균화 방법;
- double aDeviation - 막대의 너비(표준 편차 수).
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수가 있는 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수입니다;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼;
- double & aMA[] - 중심선의 계산된 값이 있는 버퍼;
- double & aUpper[] - 위쪽 선의 계산된 값이 있는 버퍼;
- double & aLower[] - 하단 라인의 계산된 값이 있는 버퍼.
추가 메서드
- int BarsRequired - 인디케이터를 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
파일 Test_BandsOnArrayArray.mq5는 클래스 사용 예제가 있는 인디케이터입니다. IncBandsOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
볼린저 밴드(BB)는 엔벨로프와 유사합니다. 차이점은 봉투의 경계는 백분율로 표시된 고정 거리에서 이동평균 곡선의 위와 아래에 위치하지만 볼린저 밴드의 경계는 특정 수의 표준편차와 같은 거리에 만들어진다는 것입니다. 표준편차의 값은 변동성에 따라 달라지기 때문에 밴드 자체에서 폭을 조절하는데, 시장이 변동성이 클 때는 늘어나고 안정된 기간에는 줄어듭니다.
