CCCIOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 상품 채널 지수(CCI) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 기간입니다;

- 인디케이터의 기간입니다; ENUM_MA_METHOD aMethod - 평균을 계산하는 방법.

지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼; double aP[] - 평균을 계산하기 위한 중간 버퍼;

- 평균을 계산하기 위한 중간 버퍼; double aCC[] - 계산된 CCI 값이 있는 버퍼.

추가 메서드

int BarsRequired() - CCI 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

- CCI 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

Test_CCIOnArray.mq5 파일은 CCCIOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncCCIOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

상품 채널 지수(CCI)보조지표는 평균 통계 가격에서 종목 가격의 편차를 측정합니다. 지수가 높으면 평균에 비해 가격이 비정상적으로 높음을 나타내고, 낮으면 너무 낮음을 나타냅니다.