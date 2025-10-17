당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
IncCCIOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
CCCIOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 상품 채널 지수(CCI) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 기간입니다;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 평균을 계산하는 방법.
지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;
- double aP[] - 평균을 계산하기 위한 중간 버퍼;
- double aCC[] - 계산된 CCI 값이 있는 버퍼.
추가 메서드
- int BarsRequired() - CCI 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
Test_CCIOnArray.mq5 파일은 CCCIOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncCCIOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
상품 채널 지수(CCI)보조지표는 평균 통계 가격에서 종목 가격의 편차를 측정합니다. 지수가 높으면 평균에 비해 가격이 비정상적으로 높음을 나타내고, 낮으면 너무 낮음을 나타냅니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/649
구피 다중 이동 평균(GMMA)은 이동 평균 그룹 간의 관계를 기반으로 하는 지표입니다.Consolidation
This indicator calculate count of one direction movement in selected period.
차트에서 선 수를 변경하고 10가지 평균화 방법 중 하나를 선택할 수 있는 100가지 XMA 이동평균을 제공합니다.SL-TP Values
표시기는 정의된 손절매 및/또는 이익실현의 가치를 입금 통화로 표시합니다. 참고: 단순 계산에 따라 예상 가치를 계산하며 중개 수수료는 고려하지 않습니다.