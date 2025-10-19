엘더 임펄스 시스템_HTF_신호

ElderImpulseSystem_HTF_Signal 인디케이터는 입력 파라미터에 정의된 ElderImpulseSystem 인디케이터의 마지막 바 수에서 추세 방향을 일련의 그래픽 개체 형태로 표시하며, 색상에 따라 추세 방향이 결정됩니다. 빨간색은 하락 추세의 신호, 살라라이트는 상승 추세의 신호를 나타냅니다. 파란색은 추세 신호가 없음을 나타냅니다.

지표 계산이 이루어지는 기간과 금융 자산의 이름은 지표의 해당 입력 변수를 사용하여 변경할 수 있습니다. 입력 변수 Symbol_(금융 자산)의 값이 비어 있으면 현재 차트 상품이 금융 자산으로 사용됩니다.

모든 입력 변수는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다:

엘더임펄스시스템 인디케이터의 입력 파라미터:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ma_period= 13 ; input int fast_ema_period= 12 ; input int slow_ema_period= 26 ; input int signal_period= 9 ; 인디케이터의 시각적 표시를 위해 필요한 인디케이터의 입력 매개변수인 ElderImpulseSystem_Signal 인디케이터의 입력 매개변수입니다:

input string Symols_Sirname= "ElderImpulseSystem_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=SpringGreen; input color FlSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

하나의 차트에 여러 개의 ElderImpulseSystem_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우, 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symols_Sirname(인디케이터 레이블 이름) 값이 있어야 합니다.

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 ElderImpulseSystem 인디케이터 파일이 있어야 합니다.



