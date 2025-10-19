엘더 임펄스 시스템_HTF_신호

당사 팬 페이지에 가입하십시오
ElderImpulseSystem_HTF_Signal 인디케이터는 입력 파라미터에 정의된 ElderImpulseSystem 인디케이터의 마지막 바 수에서 추세 방향을 일련의 그래픽 개체 형태로 표시하며, 색상에 따라 추세 방향이 결정됩니다. 빨간색은 하락 추세의 신호, 살라라이트는 상승 추세의 신호를 나타냅니다. 파란색은 추세 신호가 없음을 나타냅니다.인디케이터의 입력 매개변수:
지표 계산이 이루어지는 기간과 금융 자산의 이름은 지표의 해당 입력 변수를 사용하여 변경할 수 있습니다. 입력 변수 Symbol_(금융 자산)의 값이 비어 있으면 현재 차트 상품이 금융 자산으로 사용됩니다.
모든 입력 변수는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다:
- 엘더임펄스시스템 인디케이터의 입력 파라미터:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 금융 자산 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 지표 계산을 위한 지표 시간 프레임 input int ma_period=13; // 가운데의 기간 input int fast_ema_period=12; // MACD 패스트 라인 기간 input int slow_ema_period=26; // MACD 슬로우 라인 기간 input int signal_period=9; // MACD 신호선 주기
- 인디케이터의 시각적 표시를 위해 필요한 인디케이터의 입력 매개변수인 ElderImpulseSystem_Signal 인디케이터의 입력 매개변수입니다:
//---- 표시기의 시각적 표시 설정 input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_";// 표시기 레이블 이름 input uint BarTotal=4; // 표시할 막대 개수 input color UpSymbol_Color=SpringGreen; // 성장 심볼의 색상 input color FlSymbol_Color=Blue; // 플랫 심볼 색상 input color DnSymbol_Color=Red; // 가을 심볼의 색상 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 표시기 이름의 색상 input uint Symbols_Size=34; // 신호 문자 크기 input uint Font_Size=15; // 표시기 이름 글꼴 크기 input int Xn=5; // 이름을 가로로 이동 input int Yn=-20; // 이름을 세로로 이동 input bool ShowIndName=true; // 표시기 이름 표시 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 위치 각도 input uint X_=0; // 수평 오프셋 input uint Y_=30; // 수직 오프셋
하나의 차트에 여러 개의 ElderImpulseSystem_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우, 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symols_Sirname(인디케이터 레이블 이름) 값이 있어야 합니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 ElderImpulseSystem 인디케이터 파일이 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/693
