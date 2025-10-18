실제 작성자:

LeMan

이 표시기는 샘플의 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 사 분위수를 표시합니다. 사 분위수는 p=0.25, 0.5, 0.75에 대한 사 분위수의 집합입니다. 추정치(경험적 분포의 사 분위수)는 데이터 샘플을 (가능한 경우) 동일한 수의 관측값을 포함하는 4개의 그룹으로 나눈 값입니다.



사 분위수에 대해 말할 때 일반적으로 상위 3사 분위수와 하위 1사 분위수를 의미하며, 두 번째 사 분위수인 2사 분위수는 중앙값과 같습니다.



하위 1사 분위수는 정렬된 데이터 집합에서 데이터의 1/4이 위치하는 아래 값이고 상위 3사 분위수는 정렬된 데이터 집합에서 값의 1/4이 위치하는 위 값입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.09. 23에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.