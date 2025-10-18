거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
사분위수 - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
- 5
실제 작성자:
LeMan
이 표시기는 샘플의 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 사 분위수를 표시합니다. 사 분위수는 p=0.25, 0.5, 0.75에 대한 사 분위수의 집합입니다. 추정치(경험적 분포의 사 분위수)는 데이터 샘플을 (가능한 경우) 동일한 수의 관측값을 포함하는 4개의 그룹으로 나눈 값입니다.
사 분위수에 대해 말할 때 일반적으로 상위 3사 분위수와 하위 1사 분위수를 의미하며, 두 번째 사 분위수인 2사 분위수는 중앙값과 같습니다.
하위 1사 분위수는 정렬된 데이터 집합에서 데이터의 1/4이 위치하는 아래 값이고 상위 3사 분위수는 정렬된 데이터 집합에서 값의 1/4이 위치하는 위 값입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.09. 23에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/690
Indicator loader for strategy testing
A system to test up to four indicators concurrently in the strategy testerZigZag auto Fibo
이 인디케이터는 지그재그 인디케이터를 기본으로 사용하여 피보나치 되돌림을 그리도록 설계되었습니다.
크로스오버 채널 비율
채널의 중간 선의 이전 값에서 가격의 편차 비율을 기준으로 한 채널입니다.IncBullsBearsOnArray
CBullsBearsOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 상승세 및 하락세 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다.