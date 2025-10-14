설명:



CCHOOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에서 차이킨오실레이터 (CHO)를 계산하도록 설계되었습니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aFastPeriod - 빠른 MA의 주기;

- 빠른 MA의 주기; int aSlowPeriod - 느린 MA의 기간;

- 느린 MA의 기간; ENUM_MA_METHOD aMethod - MA 메서드.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드를 호출합니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼; double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼; double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼; double aDataVolume[] - 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 담긴 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 담긴 버퍼; double & aTmpAD[] - 중간 보조 버퍼;

- 중간 보조 버퍼; double & aFastAD[] - 빠른 MA를 위한 보조 버퍼;

- 빠른 MA를 위한 보조 버퍼; double & aSlowAD[] - 느린 MA를 위한 보조 버퍼;

- 느린 MA를 위한 보조 버퍼; double & aCHO[] - 계산된 값이 있는 버퍼.

추가 메서드

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_CHOOnArray.mq5 파일은 CCHOOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncCHOOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

CHO(차이킨 오실레이터)는 누적/분산 인디케이터의 이동 평균 차이입니다.