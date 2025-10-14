당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
IncCHOOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
설명:
CCHOOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에서 차이킨오실레이터 (CHO)를 계산하도록 설계되었습니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aFastPeriod - 빠른 MA의 주기;
- int aSlowPeriod - 느린 MA의 기간;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - MA 메서드.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드를 호출합니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;
- double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;
- double aDataVolume[] - 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 담긴 버퍼;
- double & aTmpAD[] - 중간 보조 버퍼;
- double & aFastAD[] - 빠른 MA를 위한 보조 버퍼;
- double & aSlowAD[] - 느린 MA를 위한 보조 버퍼;
- double & aCHO[] - 계산된 값이 있는 버퍼.
추가 메서드
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_CHOOnArray.mq5 파일은 CCHOOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncCHOOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
CHO(차이킨 오실레이터)는 누적/분산 인디케이터의 이동 평균 차이입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/670
미국 달러 지수(DXY)를 실시간으로 반영하는 합성 커스텀 심볼 "USDX.synthetic"을 생성하는 MetaTrader 5용 서비스입니다.The RSI Engine
RSI 엔진 EA는 인기 상대강도지수(RSI) 지표의 신호에 따라 거래를 체결하도록 설계된 메타트레이더 5용 다용도 자동매매 로봇입니다. 버전 2.1은 최적화된 신호 처리와 향상된 안정성이 특징입니다. 이 EA는 여러 RSI 기반 전략, 확인 필터, 종합적인 거래 관리 설정을 갖춘 유연한 프레임워크를 제공하므로 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.
CRVIOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 RVI(상대 활력 지수) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다. 이 클래스를 사용하는 예로 Test_RVIOnArray 인디케이터가 나와 있습니다.Val_Bands
캔들스틱 길이 변동성 표시기. 시장의 갭을 추적하는 데 편리하며 설정은 볼린저 채널과 유사합니다. 이 지표는 평평하고 새로운 추세의 시작을 보여줄 수 있습니다.