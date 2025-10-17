당사 팬 페이지에 가입하십시오
100 이동평균 XMA의 팬입니다.
코드를 최적화하기 위해 인디케이터의 인디케이터 버퍼는 간단한 클래스를 사용하여 선언됩니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 인디케이터 버퍼 생성을 위한 변수 배열 | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 표시기 버퍼 만들기| //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
차트의 라인 수를 변경해야 하는 경우 LINES_TOTAL 상수의 값만 변경하면 됩니다:
//+-----------------------------------+ //|| 상수 선언하기 | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 100 // 표시 줄 수에 대한 상수
이 지표에서 평균화 방법은 10가지 가능한 옵션 중에서 선택하여 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
인디케이터의 입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input int Step=10; // 마침표 피치. input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // 평균화 방법 input int xLength=3; // 스무딩 깊이 input int xPhase=100; // 스무딩 파라미터 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 가격 상수 input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기 input int PriceShift=0; // 포인트 단위로 표시기의 수직 이동 input int ColorWidth =40; // 색상표 너비(0에서 131까지 다양)
인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(터미널_data_directory\MQL5\Include에 복사해야 함)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/686
