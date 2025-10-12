CADOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 AD(누적 분포, A/D) 인디케이터를 계산하기 위한 클래스입니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 선택적 매개변수와 함께 Init() 메서드가 호출됩니다:

int aPeriod - 인디케이터 기간. 값이 0(기본값)이면 표시기는 터미널에 내장된 표시기와 동일한 방식으로 작동하며 차트의 모든 막대에 의해 계산됩니다. 다른 양수 값의 경우 지정된 막대 수가 차트의 각 막대에서 값을 계산하는 데 사용됩니다(이동 평균 원칙).

매개 변수가 있는 Solve () 메서드는 인디케이터의 OnCalculate () 함수에서 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼; double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼; double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼; double aDataVolume[] - 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 포함된 버퍼입니다;

- 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 포함된 버퍼입니다; double aAD[] - 계산된 값이 담긴 버퍼.

추가 메서드

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_ADOnArray.mq5 파일은 CADOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncADOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

보조지표 누적 분포(A/D) 는 가격 및 거래량 변동에 따라 결정됩니다. 거래량은 가격 변동에 대한 가중치 역할을 하며, 계수(거래량)가 클수록 (특정 기간 동안의) 가격 변동이 지표 값에 기여하는 비중이 커집니다.