크로스오버 채널 비율 - MetaTrader 5용 지표

Vic2008
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
5
평가:
(15)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

Vic2008

채널의 중간 선의 이전 값에서 가격의 편차 비율을 기준으로 한 채널입니다. 채널의 폭은 편차 비율에 따라 조정됩니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.07.09. 에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 크로스오버 채널 백분율 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/689

