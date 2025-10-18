거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
크로스오버 채널 비율
Nikolay Kositsin
5
실제 작성자:
Vic2008
채널의 중간 선의 이전 값에서 가격의 편차 비율을 기준으로 한 채널입니다. 채널의 폭은 편차 비율에 따라 조정됩니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.07.09. 에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/689
