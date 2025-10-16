실제 작성자:

알렉산더 엘더

이 시스템은 MACD와 EMA라는 두 지표의 지표를 기반으로 작동합니다. 이 두 지표가 상승하면 캔들은 녹색, 하락하면 빨간색, 다방향 움직임의 경우 캔들은 파란색이 됩니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.06. 17에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.