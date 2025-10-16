코드베이스섹션
지표

장로 충동 시스템 - MetaTrader 5용 지표

Александр Элдер | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
7
평가:
(41)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

알렉산더 엘더

이 시스템은 MACD와 EMA라는 두 지표의 지표를 기반으로 작동합니다. 이 두 지표가 상승하면 캔들은 녹색, 하락하면 빨간색, 다방향 움직임의 경우 캔들은 파란색이 됩니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.06. 17에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 ElderImpulseSystem 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/685

이진파는 표시기 판독값을 해석하는 방식에 따라 양수 또는 음수 값을 반환합니다.

CIchimokuOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에서 이치모쿠 인디케이터(이치모쿠 킨코 효)를 계산하도록 설계되었습니다.

주요 포인트는 MA 곡선을 수평선으로 변경하고 DPO 곡선은 종가로부터 제로 수준 또는 MA 곡선까지의 거리를 나타냅니다.

이 인디케이터는 고가, 저가 양초를 기준으로 열린 모든 차트에 위험/보상 상자를 자동으로 생성합니다. 원하는 대로 크기와 가격을 드래그하여 쉽게 변경할 수 있습니다.