비래그닷 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
igorad2003.
논래그닷은 시장 지배력을 고려하여 가능한 추세를 계산하는 공식에 의해 작동하는 수급 지표입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.01.04. 에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/694
