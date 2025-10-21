실제 저자:

igorad2003.

논래그닷은 시장 지배력을 고려하여 가능한 추세를 계산하는 공식에 의해 작동하는 수급 지표입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.01.04. 에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.