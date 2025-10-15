실제 작성자:

vic2008

추세 인디케이터. 추세 반전은 인디케이터의 입력 파라미터에 설정된 캔들 수에 따라 계산됩니다. 스톱을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 입력 매개변수 N=4의 값으로 H2 차트에서 사용하기 위해 계산되었습니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010년 02월 09일 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.