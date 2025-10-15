코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

XD-레인지스위치 - MetaTrader 5용 지표

vic2008 | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
9
평가:
(18)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

vic2008

추세 인디케이터. 추세 반전은 인디케이터의 입력 파라미터에 설정된 캔들 수에 따라 계산됩니다. 스톱을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 입력 매개변수 N=4의 값으로 H2 차트에서 사용하기 위해 계산되었습니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010년 02월 09일 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 XD-레인지스위치 표시기


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/688

피보캔들 피보캔들

이 인디케이터는 피보 레벨에 의한 조정을 고려하여 현재 추세에 따라 캔들 스틱의 색상을 지정하고 추세가 변경되면 경고 또는 소리 신호를 보냅니다.

Decision Colored Candles - MT5 Decision Colored Candles - MT5

거래에 대한 높은 자신감

IncStdDevOnArray IncStdDevOnArray

CStdDevOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼의 표준편차(StdDev)를 계산하도록 설계되었습니다.

Hacking objects in an EX5 Hacking objects in an EX5

소스 코드 없이 인디케이터의 개체를 수정하는 방법에 대한 데모입니다.