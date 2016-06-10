CodeBaseKategorien
Val_Bands - Indikator für den MetaTrader 5
Val_Bands - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

faa1947

Der Kerzenlängen-Volatilitäts Indikator:

  • Histogramm - Kerzenlängen in Points;
  • Linien: Mittelwerte der Längen der Kerzen mit Standardabweichung;
  • Settings are analogous to the Bollinger Channel.

Verwendung:

Hilft bei der Verfolgung von Kurslücken im Markt. Als Lücke gilt alles, was die gelben Linie (oberen Grenze) überschreitet (Histogramm, gelbe Balken).

  1. TP (in Richtung einer Position);
  2. SL (entgegen einer Position);
  3. Eröffnungsverbot an diesem Punkt;
  • abwärts Kreuzen der untersten Linie (Histogramm graue Balken) - Stagnation
  • überqueren des unteren Linie nach oben - Beginn eines Trends.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.08.2010.

Val_Bands

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/687

