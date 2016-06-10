und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Val_Bands - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1131
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
faa1947
Der Kerzenlängen-Volatilitäts Indikator:
- Histogramm - Kerzenlängen in Points;
- Linien: Mittelwerte der Längen der Kerzen mit Standardabweichung;
- Settings are analogous to the Bollinger Channel.
Verwendung:
Hilft bei der Verfolgung von Kurslücken im Markt. Als Lücke gilt alles, was die gelben Linie (oberen Grenze) überschreitet (Histogramm, gelbe Balken).
- TP (in Richtung einer Position);
- SL (entgegen einer Position);
- Eröffnungsverbot an diesem Punkt;
- abwärts Kreuzen der untersten Linie (Histogramm graue Balken) - Stagnation
- überqueren des unteren Linie nach oben - Beginn eines Trends.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.08.2010.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/687
