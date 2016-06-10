Wirklicher Autor:

faa1947

Der Kerzenlängen-Volatilitäts Indikator:

Histogramm - Kerzenlängen in Points;

Linien: Mittelwerte der Längen der Kerzen mit Standardabweichung;

Settings are analogous to the Bollinger Channel.

Verwendung:



Hilft bei der Verfolgung von Kurslücken im Markt. Als Lücke gilt alles, was die gelben Linie (oberen Grenze) überschreitet (Histogramm, gelbe Balken).

TP (in Richtung einer Position); SL (entgegen einer Position); Eröffnungsverbot an diesem Punkt;



abwärts Kreuzen der untersten Linie (Histogramm graue Balken) - Stagnation

überqueren des unteren Linie nach oben - Beginn eines Trends.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.08.2010.