Indicadores

Val_Bands - indicador para MetaTrader 5

faa1947 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2775
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

faa1947

Indicador de volatilidade através do tamanho das barras:

  • Histograma - tamnhoa das barras em pips;
  • Linhas: médias do tamanho das barras com desvio padrão;
  • As configurações são análogas ao Canal de Bollinger.

Uso:

É útil para rastrear as lacunas (gaps) no mercado. A lacuna está acima da linha amarela (histograma barra amarela) - cruzando a borda superior.

  1. TP (para uma posição).
  2. SL (contra uma posição):
  3. As entradas neste ponto são proibidas;
  • Cruzando a borda inferior (histograma barra cinza) - lateralidade
  • cruzando as bordas inferiores do canal bolinger (histograma de barras vermelho) - início de uma tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 19.08.2010.

Val_Bands

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/687

StochasticExpansion StochasticExpansion

Velho e bom oscilador Estocástico. A diferença entre o Estocástico padrão é que este mostra áreas de sobrecompra e sobrevenda de uma forma visualmente mais conveniente.

ZigZag based on VininI_FractalsTrend ZigZag based on VininI_FractalsTrend

ZigZag baseado em fractais. Ele funciona muito mais rápido do que o indicador de ziguezague convencional, devido ao uso do indicador Fractals.

IncMFIOnArray IncMFIOnArray

A Classe CMFIOnArray é projetada para calcular os valores do MFI (Money Flow Index) sobre os buffers do indicador. Abaixo temos um exemplo do uso da classe.

IncRSIOnArray IncRSIOnArray

A Classe CRSIOnArray é projetada para calcular os valores do RSI (Relative Strength Index) sobre os buffers do indicador. Abaixo temos um exemplo do uso da classe.