Val_Bands - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2775
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
faa1947
Indicador de volatilidade através do tamanho das barras:
- Histograma - tamnhoa das barras em pips;
- Linhas: médias do tamanho das barras com desvio padrão;
- As configurações são análogas ao Canal de Bollinger.
Uso:
É útil para rastrear as lacunas (gaps) no mercado. A lacuna está acima da linha amarela (histograma barra amarela) - cruzando a borda superior.
- TP (para uma posição).
- SL (contra uma posição):
- As entradas neste ponto são proibidas;
- Cruzando a borda inferior (histograma barra cinza) - lateralidade
- cruzando as bordas inferiores do canal bolinger (histograma de barras vermelho) - início de uma tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 19.08.2010.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/687
