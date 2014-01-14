Autor real:

faa1947

Indicador de volatilidade através do tamanho das barras:

Histograma - tamnhoa das barras em pips;

Linhas: médias do tamanho das barras com desvio padrão;

As configurações são análogas ao Canal de Bollinger.

Uso:

É útil para rastrear as lacunas (gaps) no mercado. A lacuna está acima da linha amarela (histograma barra amarela) - cruzando a borda superior.

TP (para uma posição). SL (contra uma posição): As entradas neste ponto são proibidas;



Cruzando a borda inferior (histograma barra cinza) - lateralidade

cruzando as bordas inferiores do canal bolinger (histograma de barras vermelho) - início de uma tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 19.08.2010.