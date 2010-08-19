CodeBaseРазделы
Индикаторы

Val_Bands.mq4 - индикатор для MetaTrader 4

СанСаныч Фоменко
Просмотров:
12341
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор волантильности длины свечей:
- красная гистограмма - длина свечи в пипсах
- линии: это средние от длины свечей со стандартным отклонением
Настройки - аналогичны каналу Болинджера
Использование. Удобен для отслежиания гэпов на рынке. За гэп считется
все, что выше желтой линии
- выход за верхнюю границу - а) подарок в ТР (если по позиции);
б) SL (если против позиции;
в) запрет входа в этой точке
- выход за нижнюю границу - боковик
- пересечение снизу вверх нижней границы - начало тренда.

