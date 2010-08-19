Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Val_Bands.mq4 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12341
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор волантильности длины свечей:
- красная гистограмма - длина свечи в пипсах
- линии: это средние от длины свечей со стандартным отклонением
Настройки - аналогичны каналу Болинджера
Использование. Удобен для отслежиания гэпов на рынке. За гэп считется
все, что выше желтой линии
- выход за верхнюю границу - а) подарок в ТР (если по позиции);
б) SL (если против позиции;
в) запрет входа в этой точке
- выход за нижнюю границу - боковик
- пересечение снизу вверх нижней границы - начало тренда.
Индикатор расчитывает среднюю волатильность баров за заданное количество суток.Camarilla
Каналы изображены в виде цветных полей
Цифровая фильтрация индикатора variation.Быстрый MACD
Быстрый MACD