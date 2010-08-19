Индикатор волантильности длины свечей:

- красная гистограмма - длина свечи в пипсах

- линии: это средние от длины свечей со стандартным отклонением

Настройки - аналогичны каналу Болинджера

Использование. Удобен для отслежиания гэпов на рынке. За гэп считется

все, что выше желтой линии

- выход за верхнюю границу - а) подарок в ТР (если по позиции);

б) SL (если против позиции;

в) запрет входа в этой точке

- выход за нижнюю границу - боковик

- пересечение снизу вверх нижней границы - начало тренда.