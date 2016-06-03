無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Val_Bands - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1003
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
faa1947
ローソク足の長さでのボラティリティ指標。
- Histogram - ピップス単位でのローソク足の長さ
- Lines: ローソク足の長さの平均と標準偏差
- 設定はボリンジャーチャネルと同じです。
使用法：
市場のギャップの追跡に有用です。ギャップは黄色の線（ヒストグラム黄色のバー）を越えるすべてのものを含みます。
- TP（ポジションに向かう）
- SL（ポジションに対する）
- この時点で参入禁止
- 下の境界線（ヒストグラムの灰色のバー）を交差 - もみ合い相場
- 下の境界線（ヒストグラムの赤いバー）を上向きに交差 - トレンドの始まり
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年8月19日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/687
