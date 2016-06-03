コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Val_Bands - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1003
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

faa1947

ローソク足の長さでのボラティリティ指標。

  • Histogram - ピップス単位でのローソク足の長さ
  • Lines: ローソク足の長さの平均と標準偏差
  • 設定はボリンジャーチャネルと同じです。

使用法：

市場のギャップの追跡に有用です。ギャップは黄色の線（ヒストグラム黄色のバー）を越えるすべてのものを含みます。

  1. TP（ポジションに向かう）
  2. SL（ポジションに対する）
  3. この時点で参入禁止
  • 下の境界線（ヒストグラムの灰色のバー）を交差 - もみ合い相場
  • 下の境界線（ヒストグラムの赤いバー）を上向きに交差 - トレンドの始まり

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年8月19日に公開されました。

Val_Bands

