喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Val_Bands - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1813
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
faa1947
蜡烛条长度波动指标:
- 直方图 - 蜡烛条长度点数;
- 线: 蜡烛条长度的均值和标准方差;
- 设置类似 布林通道。
用法:
它对跟踪市场间隙十分有用。黄线 (直方图黄条) 之上的间隙包含一切 - 穿越上边界。
- TP (顺仓位方向);
- SL (逆仓位方向);
- 此点位禁止入场;
- 穿越下边界 (直方图灰条) - 横盘
- 穿越下边界向上 (直方图红条) - 趋势开始。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 19.08.2010。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/687
