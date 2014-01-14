代码库部分
Val_Bands - MetaTrader 5脚本

发布者:
Nikolay Kositsin
实际作者:

faa1947

蜡烛条长度波动指标:

  • 直方图 - 蜡烛条长度点数;
  • 线: 蜡烛条长度的均值和标准方差;
  • 设置类似 布林通道

用法:

它对跟踪市场间隙十分有用。黄线 (直方图黄条) 之上的间隙包含一切 - 穿越上边界。

  1. TP (顺仓位方向);
  2. SL (逆仓位方向);
  3. 此点位禁止入场;
  • 穿越下边界 (直方图灰条) - 横盘
  • 穿越下边界向上 (直方图红条) - 趋势开始。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 19.08.2010。

Val_Bands

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/687

