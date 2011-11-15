Ставь лайки и следи за новостями
Val_Bands - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3480
Реальный автор:
faa1947
Индикатор волатильности длины свечей:
- Гистограмма - длина свечи в пунктах;
- Линии: это средние от длины свечей со стандартным отклонением;
- Настройки - аналогичны каналу Боллинджера.
Использование:
Удобен для отслеживания гэпов на рынке. За гэп считется все, что выше желтой линии (желтый бар гистограммы) - выход за верхнюю границу.
- подарок в тейкпрофит (если по позиции);
- стоплосс (если против позиции);
- запрет входа в этой точке;
- выход за нижнюю границу (серый бар гистограммы) - флэт
- пересечение снизу вверх нижней границы (красный бар гистограммы) - начало тренда.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.08.2010.
