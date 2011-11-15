CodeBaseРазделы
Val_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3480
(16)
Реальный автор:

faa1947

Индикатор волатильности длины свечей:

  • Гистограмма - длина свечи в пунктах;
  • Линии: это средние от длины свечей со стандартным отклонением;
  • Настройки - аналогичны каналу Боллинджера.

Использование:

Удобен для отслеживания гэпов на рынке. За гэп считется все, что выше желтой линии (желтый бар гистограммы) - выход за верхнюю границу.

  1. подарок в тейкпрофит (если по позиции);
  2. стоплосс (если против позиции);
  3. запрет входа в этой точке;
  • выход за нижнюю границу (серый бар гистограммы) - флэт
  • пересечение снизу вверх нижней границы (красный бар гистограммы) - начало тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.08.2010.

Индикатор Val_Bands

