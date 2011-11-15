Реальный автор:

faa1947

Индикатор волатильности длины свечей:

Гистограмма - длина свечи в пунктах;

Линии: это средние от длины свечей со стандартным отклонением;

Настройки - аналогичны каналу Боллинджера.

Использование:



Удобен для отслеживания гэпов на рынке. За гэп считется все, что выше желтой линии (желтый бар гистограммы) - выход за верхнюю границу.

подарок в тейкпрофит (если по позиции); стоплосс (если против позиции); запрет входа в этой точке;



выход за нижнюю границу (серый бар гистограммы) - флэт

пересечение снизу вверх нижней границы (красный бар гистограммы) - начало тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.08.2010.