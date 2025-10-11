당사 팬 페이지에 가입하십시오
StepXCCX_HTF_Signal 인디케이터는 ColorStepXCCX 인디케이터의 마지막 세 막대의 추세 방향을 컬러 추세 표시가 있는 세 개의 그래픽 개체 형태로 표시합니다.
원본과 달리 여기서는 4색 표시가 사용됩니다. 업1레벨 입력 매개변수 값의 임계값으로 정의된 과매수 영역에서는 성장 추세의 신호가 샐러드 색으로 표시되고, 과매수 영역 밖에서는 성장 신호가 녹색으로 표시됩니다. Dn1Level 입력 매개변수 값의 임계값으로 정의된 과매도 영역에서는 하락 추세 신호가 개체를 분홍색으로, 과매도 영역 밖에서는 하락 신호가 빨간색으로 표시됩니다.
인디케이터의 입력 매개변수입니다:
지표 계산이 이루어지는 기간과 금융 자산의 이름은 해당 지표 입력 변수를 사용하여 변경할 수 있습니다. 입력 변수 Symbol_(금융 자산)의 값이 비어 있으면 현재 차트 상품이 금융 자산으로 사용됩니다.
모든 입력 매개변수는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다:
- ColorStepXCCX 표시기의 입력 매개 변수, 필요한 설명은 ColorStepXCCX 표시기 자체 전용 페이지에서 작성되었으며 건너 뛰었습니다 (
).
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 금융 자산 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 지표 계산 기간 input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // 가격 평균화 방법 input int DPeriod=30; // 가운데의 기간 input int DPhase=100; // 평균화 매개변수 input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; // 분산 평균화 방법 input int MPeriod=7; // 평균 편차 기간 input int MPhase=15; // 분산 평균 매개변수 input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL; // 가격 상수 input int StepSizeFast=5; // 퀵스텝 input int StepSizeSlow=30; // 느린 걸음
- 표시기를 시각적으로 표시하는 데 필요한 StepXCCX_HTF_Signal 표시기의 입력 매개 변수:
.
//---- 표시기의 시각적 표시 설정 input string Symbols_Sirname="StepXCCX_"; // 표시기 레이블 이름 input int Up1Level=+50; // 과매수 수준 input int Dn1Level=-50; // 과매도 수준 input color Up1Symbol_Color=Lime; // 최대 높이 기호의 색상 input color UpSymbol_Color=Teal; // 성장 심볼의 색상 input color DnSymbol_Color=Red; // 가을 심볼의 색상 input color Dn1Symbol_Color=Magenta; // 최대 낙하 기호의 색상 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 표시기 이름의 색상 input uint Symbols_Size=40; // 신호 문자 크기 input uint Font_Size=12; // 표시기 이름 글꼴 크기 input int X_3=110; // 이름을 가로로 이동 input int Y_3=17; // 이름을 세로로 이동 input bool ShowIndName=true; // 표시기 이름 표시 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 위치 각도 input uint X_=0; // 수평 오프셋 input uint Y_=0; // 수직 오프셋
하나의 차트에서 여러 개의 StepXCCX_HTF_Signal 인디케이터를 사용하려는 경우 각 인디케이터에 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름) 값이 있어야 합니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 ColorStepXCCX 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.
인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
인디케이터 ColorStepXCCX_.mq5는 2색 표시가 있는 최종 인디케이터의 중간 버전일 뿐입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/674
