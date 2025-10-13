당사 팬 페이지에 가입하십시오
스토캐스틱-X8 - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
- 8
-
실제 저자:
lukas1.
이 인디케이터는 하나의 차트에 8개의 스토캐스틱 오실레이터 그리드를 그립니다. 지표의 매개 변수는 첫 번째 스토캐스틱의 매개 변수에 지표의 입력 매개 변수에 표시된 계수 "koef"를 연속적으로 곱하여 계산됩니다. 각 라인의 매개 변수는 툴팁에 표시됩니다.
두 번째 (신호) 스토캐스틱 라인은 인디케이터에 표시되지 않지만 인디케이터의 가시성에는 영향을 미치지 않으며 오히려 전체 그리드의 표시가 개선되었습니다.
코드를 최적화하기 위해 인디케이터의 인디케이터 버퍼는 간단한 클래스를 사용하여 선언됩니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 인디케이터 버퍼 생성을 위한 변수 배열 | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 표시기 버퍼 만들기| //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
차트의 라인 수를 변경해야 하는 경우 LINES_TOTAL 상수의 값만 변경하면 됩니다:
//+-----------------------------------+ //|| 상수 선언하기 | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 8 // 표시 줄 수에 대한 상수
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.12.03.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/678
