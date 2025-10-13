실제 저자:

lukas1.

이 인디케이터는 하나의 차트에 8개의 스토캐스틱 오실레이터 그리드를 그립니다. 지표의 매개 변수는 첫 번째 스토캐스틱의 매개 변수에 지표의 입력 매개 변수에 표시된 계수 "koef"를 연속적으로 곱하여 계산됩니다. 각 라인의 매개 변수는 툴팁에 표시됩니다.



두 번째 (신호) 스토캐스틱 라인은 인디케이터에 표시되지 않지만 인디케이터의 가시성에는 영향을 미치지 않으며 오히려 전체 그리드의 표시가 개선되었습니다.

코드를 최적화하기 위해 인디케이터의 인디케이터 버퍼는 간단한 클래스를 사용하여 선언됩니다:

class CIndicatorsBuffers { public : double IndBuffer[]; }; CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

차트의 라인 수를 변경해야 하는 경우 LINES_TOTAL 상수의 값만 변경하면 됩니다:

#define LINES_TOTAL 8

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.12.03.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.