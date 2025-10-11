당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
IncSAROnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
CSAROnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 SAR (포물선형 SAR) 인디케이터 값을 계산하기 위한 클래스입니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- double aStep - 스텝;
- double aMax - 최대 스텝.
지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수를 반환합니다;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;
- double aSAR[] - 계산된 값이 있는 버퍼.
추가 메서드
- 문자열 Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
파일 Test_SAROnArray.mq5는 CSAROnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncSAROnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
기술 지표 파라볼릭 SAR(Parabolic SAR )은 추세장 분석을 위해 개발되었습니다. 이 인디케이터는 가격 차트를 기반으로 합니다. 의미상 이 지표는 이동평균과 유사하지만, 포물선 SAR은 큰 가속도로 움직이며 가격에 따라 위치를 변경할 수 있다는 점이 다릅니다.
Test_SAROnArray - CSAROnArray 클래스 사용 예시
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/668
This is an OHLC candlestick chart which records the highest ask and lowest bid on each new barMT5에서 텔레그램으로 - 전문 트레이딩 알림 라이브러리
MT5에 대한 완벽한 텔레그램 통합. 거래 신호, 스크린샷, 보고서 및 알림을 텔레그램 채널로 전송하세요. 대기열 시스템, 다중 채널 지원 및 위험 관리가 포함됩니다.
인디케이터 라게에르_HTF_Signal은 라게에르 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 그래픽 개체 형태로 표시하며 추세 또는 거래 방향을 색상으로 표시합니다.StepXCCX_HTF_Signal
StepXCCX_HTF_Signal 인디케이터는 ColorStepXCCX 인디케이터의 마지막 세 막대의 추세 방향을 색상 추세 표시가 있는 세 개의 그래픽 개체로 표시합니다.