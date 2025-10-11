코드베이스섹션
라이브러리

IncSAROnArray - MetaTrader 5용 라이브러리

Dmitry Fedoseev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
7
평가:
(22)
게시됨:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incsaronarray.mqh (4.67 KB) 조회
\MQL5\Indicators\
test_saronarray.mq5 (2.66 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

CSAROnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 SAR (포물선형 SAR) 인디케이터 값을 계산하기 위한 클래스입니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

  • double aStep - 스텝;
  • double aMax - 최대 스텝.

지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수를 반환합니다;
  • double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;
  • double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;
  • double aSAR[] - 계산된 값이 있는 버퍼.

추가 메서드

  • 문자열 Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

파일 Test_SAROnArray.mq5는 CSAROnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncSAROnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

기술 지표 파라볼릭 SAR(Parabolic SAR )은 추세장 분석을 위해 개발되었습니다. 이 인디케이터는 가격 차트를 기반으로 합니다. 의미상 이 지표는 이동평균과 유사하지만, 포물선 SAR은 큰 가속도로 움직이며 가격에 따라 위치를 변경할 수 있다는 점이 다릅니다.

Test_SAROnArray - CSAROnArray 클래스 사용 예시

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/668

