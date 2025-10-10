당사 팬 페이지에 가입하십시오
XMACD_HTF_Signal - MetaTrader 5용 지표
- 9
-
XMACD_HTF_Signal 인디케이터는 XMACD 인디케이터의 마지막 세 막대의 추세 방향을 세 개의 그래픽 개체 형태로 표시하며, 색상에 따라 추세 방향이 결정됩니다.
인디케이터의 입력 매개변수:
지표 계산이 이루어지는 기간과 금융 자산의 이름은 해당 지표 입력 변수를 사용하여 변경할 수 있습니다. 입력 변수 Symbol_(금융 자산)의 값이 비어 있으면 현재 차트 상품이 금융 자산으로 사용됩니다.
모든 입력 매개변수는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다:
- XMACD 지표의 입력 매개 변수, 필요한 설명은 XMACD 지표 자체 전용 페이지에서 작성되었으며 건너 뛰겠습니다;
- 표시기의 시각적 표시를 위해 필요한 XMACD_HTF_Signal 표시기의 입력 매개변수:
//---- 표시기 표시 설정 input string Symols_Sirname="XMACD_Label_"; // 표시기 레이블의 이름 input color UpSymol_Color=Lime; // 성장 심볼의 색상 input color DnSymol_Color=Red; // 가을 심볼의 색상 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 표시기 이름의 색상 input uint Symols_Size=34; // 신호 문자 크기 input uint Font_Size=15; // 표시기 이름 글꼴 크기 input int X_3=120; // 이름을 가로로 이동 input int Y_3=10; // 이름을 세로로 이동 input bool ShowIndName=true; // 표시기 이름 표시 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 위치 각도 input uint X_=0; // 수평 오프셋 input uint Y_=0; // 수직 오프셋
하나의 차트에 여러 개의 XMACD_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 XMACD 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.
인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal/ MQL5/Include 디렉토리에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
