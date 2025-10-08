거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 스크립트는 차트에 있는 모든 그래픽 개체를 삭제하며, 시간이 지남에 따라 차트에 더 이상 필요하지 않은 개체가 누적될 때 매우 필요합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/664
