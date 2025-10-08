스프레드인포 인디케이터는 차트 모서리 중 하나에 스프레드, 평균 스프레드 및 그 비율을 표시합니다. 출력 텍스트의 유형, 색상 및 글꼴 크기는 인디케이터의 입력 매개 변수에서 변경할 수 있습니다.

컴파일을 위해 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명인 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스와 GetFontName.mqh 라이브러리의 type_font 열거형 및 CFontName 클래스를 사용합니다.

인디케이터의 입력 매개변수: