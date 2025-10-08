거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
SpreadInfo - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
스프레드인포 인디케이터는 차트 모서리 중 하나에 스프레드, 평균 스프레드 및 그 비율을 표시합니다. 출력 텍스트의 유형, 색상 및 글꼴 크기는 인디케이터의 입력 매개 변수에서 변경할 수 있습니다.
컴파일을 위해 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명인 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스와 GetFontName.mqh 라이브러리의 type_font 열거형 및 CFontName 클래스를 사용합니다.
인디케이터의 입력 매개변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input string SpName="Spread"; // 스프레드 이름 input string MaSpName="MASpread"; // 평균 스프레드 이름 input string RatioName="Ratio"; // 스프레드 대 평균 비율 이름 input color TextColor1=Magenta; // 색상 확산 input color TextColor2=Blue; // 평균 스프레드 색상 input color TextColor3=Red; // 평균 대비 스프레드 비율의 색상 input int FontSize=15; // 글꼴 크기 input type_font FontType=Font14; // 글꼴 유형 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 위치 각도 input uint Y_=1; // 수직 포지셔닝 input uint X_=5; // 수평 위치 지정 input int period=100; // 스프레드 평균 기간
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/647
Trading Session Mapping
A tool to align the trading sessions names with broker server time, and local timeWaveTrend
웨이브트렌드 인디케이터(WT)는 추세 방향과 잠재적 반전 지점을 식별하기 위해 고안된 강력한 차트 분석 도구입니다. 가격 모멘텀과 평활 평균을 기준으로 계산된 두 개의 선, 즉 WT1과 WT2를 별도의 창에 표시합니다.
트렌드 라인 알림
표시기는 신호 트리거 레벨을 설정하는 데 사용되는 경사진 추세선을 표시합니다.ToClearChart
금융 자산 차트에서 모든 그래픽 개체를 제거하는 간단한 스크립트입니다.