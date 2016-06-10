und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SpreadInfo - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1070
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
SpreadInfo zeigt den aktuellen Spread, seinen Durchschnitt und beider Verhältnis in einer der Chart-Ecken. Schriftart, Farbe und Größe kann mit den Eingabeparameter angepasst werden.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek . Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben, wie auch die Klasse CFontName in der GetFontName.mqh Bibliothek.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input string SpName="Spread"; // Spread Name input string MaSpName="MASpread"; // Name des Spread-Durchschnitts input string RatioName="Ratio"; // Name des Verhältnisses von Spread und seinem Durchschnitt input color TextColor1=Magenta; // Farbe: Spread input color TextColor2=Blue; // Farbe: durchschnittlicher Spread input color TextColor3=Red; // Farbe: Verhältnis des Spread mit seinem Durchschnitt input int FontSize=15; // Schriftgröße input type_font FontType=Font14; // Schriftart input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ort der Ecke input uint Y_=1; // Vertikaler Abstand input uint X_=5; // Horizontaler Abstand input int period=100; // Glättunglänge der Durchschnittsberechnung
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/647
Die Klasse wird für den Download historischer Daten verwendet.downloadhistory.mq5
Das Skript lädt die vorhandene Historie für das aktuelle Symbol herunter.
Die CWPROnArray-Klasse berechnet Williams' Percent Range (%R) in einem Indikator-Puffer. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.IncCCIOnArray
Die Klasse CCCIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den Commodity Channel Index (CCI). Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.