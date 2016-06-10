CodeBaseKategorien
SpreadInfo - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
SpreadInfo zeigt den aktuellen Spread, seinen Durchschnitt und beider Verhältnis in einer der Chart-Ecken. Schriftart, Farbe und Größe kann mit den Eingabeparameter angepasst werden.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek . Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben, wie auch die Klasse CFontName in der GetFontName.mqh Bibliothek.

SpreadInfo

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input string SpName="Spread";                          // Spread Name
input string MaSpName="MASpread";                      // Name des Spread-Durchschnitts
input string RatioName="Ratio";                        // Name des Verhältnisses von Spread und seinem Durchschnitt
input color  TextColor1=Magenta;                       // Farbe: Spread
input color  TextColor2=Blue;                          // Farbe: durchschnittlicher Spread
input color  TextColor3=Red;                           // Farbe: Verhältnis des Spread mit seinem Durchschnitt
input int    FontSize=15;                              // Schriftgröße
input type_font FontType=Font14;                       // Schriftart
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ort der Ecke
input uint Y_=1;                                       // Vertikaler Abstand
input uint X_=5;                                       // Horizontaler Abstand
input int period=100;                                  // Glättunglänge der Durchschnittsberechnung

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/647

