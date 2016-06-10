SpreadInfo zeigt den aktuellen Spread, seinen Durchschnitt und beider Verhältnis in einer der Chart-Ecken. Schriftart, Farbe und Größe kann mit den Eingabeparameter angepasst werden.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek . Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben, wie auch die Klasse CFontName in der GetFontName.mqh Bibliothek.

Des Indikators Eingabe-Parameter: