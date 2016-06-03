SpreadInfo

SpreadInfoは、チャートのコーナーの一つでスプレッド、その平均値と割合を表示します。フォントの種類、色、サイズは、入力パラメータでカスタマイズすることができます。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

指標の入力パラメータは下記の通りです。