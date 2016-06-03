SpreadInfo

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SpreadInfoは、チャートのコーナーの一つでスプレッド、その平均値と割合を表示します。フォントの種類、色、サイズは、入力パラメータでカスタマイズすることができます。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string SpName="Spread"; // スプレッド名 input string MaSpName="MASpread"; // 平均スプレッド名 input string RatioName="Ratio"; // スプレッドと平均値の比率の名前 input color TextColor1=Magenta; // スプレッドの色 input color TextColor2=Blue; // 平均スプレッドの色 input color TextColor3=Red; // スプレッドと平均値の比率の色 input int FontSize=15; // フォントサイズ input type_font FontType=Font14; // フォントの種類 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー input uint Y_=1; // 垂直位置 input uint X_=5; // 水平位置 input int period=100; // スプレッド平滑期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/647
