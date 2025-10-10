X2MA_HTF_Signal 인디케이터는 X2MA 인디케이터의 마지막 세 막대의 추세 방향을 세 개의 그래픽 개체 형태로 표시하며, 색상에 따라 추세 방향이 결정됩니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:

지표 계산이 이루어지는 기간과 금융 자산의 이름은 해당 지표 입력 변수를 사용하여 변경할 수 있습니다. 입력 변수 Symbol_(금융 자산)의 값이 비어 있으면 현재 차트 상품이 금융 자산으로 사용됩니다.

모든 입력 변수는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다:

X2MA 지표의 입력 매개 변수, 필요한 설명은 X2MA 지표 자체 전용 페이지에서 작성되었으며 건너 뛰겠습니다; 표시기의 시각적 표시를 위해 필요한 X2MA_HTF_Signal 표시기의 입력 매개변수:

input string Symols_Sirname= "X2MA_Label_" ; input color UpSymol_Color=Blue; input color DnSymol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

동일한 차트에서 여러 개의 X2MA_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우, 각 인디케이터에 대해 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.

인디케이터가 작동하려면 컴파일된 X2MA 인디케이터 파일이 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에 있어야 합니다.

인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.